Comissão Europeia atualiza previsões económicas em tempo de pandemia

O executivo comunitário publica as previsões intercalares de verão - que abrangem apenas projeções para a evolução do Produto Interno Bruto (PIB) e inflação -, numa altura em que a Europa procura recuperar alguma normalidade, aliviando restrições face à progressão da campanha de vacinação, mas com a estirpe Delta do coronavírus SARS COV-2 a suscitar inquietações, já em plena época turística.Se, por um lado, as variantes da covid-19 representam um risco negativo para a recuperação da economia europeia, por outro,A chegada dos primeiros fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência deverá refletir-se nas previsões hoje publicadas pelo executivo comunitário, que, nas anteriores, as da primavera - publicadas em 12 de maio - já revia em alta o ritmo da recuperação da economia europeia,

As previsões económicas de verão da Comissão Europeia serão apresentadas pelo comissário da Economia, Paolo Gentiloni, numa conferência de imprensa em Bruxelas, às 11h00 locais (10h00 de Lisboa).