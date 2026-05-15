Como funciona o medo social perante o hantavírus? A marca emocional e traumática deixada pela covid









Especialistas em sociologia e psicologia explicam como surge um medo por vezes irracional e alertam para outro grande vírus: a desinformação.

Vírus, confinamento, quarentena, contágio, PCR... são algumas das palavras que voltaram aos noticiários devido ao surto de hantavírus no navio de cruzeiro Hondius, que fez três mortos e quase uma dezena de infetados.





Ouvi-las de novo levou a sociedade a suster a respiração, pelo menos nos primeiros momentos de dúvida, mais pela memória do que a pandemia do coronavírus significou nas nossas vidas do que por um perigo real e justificado para a saúde pública.

Como atua o medo perante a memória?

Lutos mal resolvidos

Idade e personalidade influenciam o medo

Desinformação e notícias falsas: outro vírus potente

María Menéndez / 15 maio 2026 06:05 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

Esta é a principal conclusão de especialistas em psicologia e sociologia, que explicam como a sociedade é afetada por esta memória coletiva pandémica que nos mostrou, ensinou e obrigou a uma nova forma de viver - confinados e isolados -, de nos relacionarmos - sem contacto, sem beijos, sem abraços e com máscaras pelo meio -, de chorar a morte de um ente querido - sem poder dizer adeus - e, em suma, uma nova forma de encarar a própria vida.Tudo isto num contexto de extrema vulnerabilidade face a uma pandemia global que chegou sem alerta e deixou mais de 22 milhões de mortos, segundo dados divulgados esta semana pela Organização Mundial de Saúde (OMS).A OMS tem sido responsável por repetir uma mensagem clara durante estes dias - "não se trata de outra covid"- consciente de que na mente de todos a memória do que foi o coronavírus é recorrente, inevitável e gera um alarme por vezes difícil de controlar."Quando vivemos umacomo a que vivemos durante a pandemia, que envolveu confinamento e isolamento severos, deixa umamuitos anos mais tarde, e, mesmo antes de conhecermos a sua extensão", diz a psicóloga da saúde Silvia Álava à RTVE Noticias."O medo permite-nos estar vivos e funciona como um sistema de sobrevivência, é uma resposta adaptativa dos seres humanos que ajuda a antecipar os riscos, a aumentar a vigilância. Senti-lo é normal, mas o problema surge quando não sabemos como lidar com ele, quando se torna contagioso a nível emocional e é difícil discernir entre o que tem validade científica e o que não tem", acrescenta.Cristina Ait-Chaib é psicóloga especializada em crises e catástrofes e explica à RTVE Noticias que, apesar de existirem provas científicas claras que diferenciam o coronavírus do hantavírus, quando a sociedade deteta uma potencial ameaça à saúde e ao bem-estar "que pode ou não ser real", ocorre o chamado "sequestro da amígdala" ou, por outras palavras,"Impede o raciocínio lógico e racional sobre o que se está a passar e faz com que o nosso lado mais analítico e crítico não consiga lidar com o problema que estamos a enfrentar", explica.O sociólogo Jordi Busquet afirma que o que vivemos durante a pandemia foi um "verdadeiro choque" para a sociedade, que marcou um antes e um depois nas nossas vidas e criou uma nova perspetiva sobre as coisas, "nem sempre para melhor"."O medo é uma emoção muito intensa e pode ter um aspeto positivo, porque se tivermos medo preparamo-nos para o pior. Na história da evolução humana, o medo ajudou-nos a sobreviver e a ultrapassar situações difíceis, mas temos de ter cuidado porque o medo também paralisa, gera desconforto e tem uma componente muito importante de contágio e disseminação", afirma, para lançar uma mensagem de alerta: "Até agora, os casos de hantavírus têm sido circunscritos ao navio de cruzeiro Hondius, mas a sociedade assistiu com apreensão aos primeiros testes PCR de pessoas com sintomas que não tinham sido contactos próximos. Os resultados negativos foram tranquilizadores.Os especialistas entrevistados concordam que aÁngel Terrón perdeu um familiar próximo durante a pandemia e criou uma plataforma de apoio a familiares e vítimas, que ainda tem um grupo ativo no. É psicólogo e utilizou os seus conhecimentos para apoiar aqueles que passaram por momentos difíceis durante o pior da pandemia. Conta à RTVE Noticias como, especialmente durante os primeiros momentos deste surto de hantavírus e quando havia dúvidas sobre o seu alcance, estefoi reativado com mensagens que deixam claro que as memórias e o medo permanecem na sociedade.Nesse grupo, falou-se quase mais sobre a pandemia de covid e o que fez à vida das pessoas do que sobre a realidade atual.Este psicólogo explica que há lutos que não se puderam realizar - "Mas, para além destas queixas individuais, os especialistas apontam também para o facto de o luto coletivo da sociedade face a uma pandemia de tal magnitude não ter sido bem feito.Neste sentido, Terrón afirma que "Queríamos tanto voltar a viver que quisemos virar a página rapidamente. A desinibição prevaleceu e"Ait-Chaib concorda e diz que a "exaustão e a sobrecarga" causadas pelo coronavírus "contribuíram para que tudo aquilo por que passámos não fosse devidamente processado" e quase se tornasse um "assunto tabu". "Isto agora encoraja a propagação deste medo porque não foi bem resolvido", acrescenta a psicóloga.Além disso, os, dependem da idade, da personalidade e das experiências vividas durante a covid.Não é a mesma coisa para a pessoa que reage com hiper-relaxamento e decide colocar uma máscara desnecessariamente ou cancelar uma viagem sem uma justificação real, ou para a pessoa que evita, minimiza qualquer risco e até se recusa a reconectar com o que viveu.Os especialistas explicam que quando uma palavra - hantavírus - desencadeia os nossos medos, estes variam. Assim, uma pessoa que esteve doente durante a pandemia teme novamente a doença; um adolescente preocupa-se com um novo confinamento porque o confinamento marcou essa geração de uma forma especial; uma pessoa mais velha pode pensar diretamente na morte, e alguém que vive num lar de idosos pode reviver o horror vivido nesses espaços durante o confinamento. Mais uma vez, oBusquet explica como a pandemia intensificou na sociedade de uma forma "espetacular" "a necessidade de sair, de viajar, de encher estádios em concertos, de partilhar experiências, momentos e lugares". "A experiência do confinamento foi muito dura para os adolescentes e jovens e deixou a sua marca", afirma.O sociólogo explica que "a sociedade vive mal em situações de mudança e de incerteza" e o desconhecimento do alcance do que está a acontecer e das suas consequências "deixa-nos nervosos e pedimos à ciência respostas rápidas, definitivas e imediatas, e às vezes a ciência precisa de tempo". "", lamenta.A opinião é unânime entre os especialistas, que estão preocupados comVerificaRTVE tem vindo a recolher boatos desde o início da crise do hantavírus, desde falsas restrições e encerramentos de escolas inexistentes em França a notícias falsas sobre vacinas e fotografias falsas que apenas servem para alarmar a sociedade."A informação é muito polarizada, por vezes formada através de rumores nas redes sociais, vídeos virais e títulos alarmistas. E é aqui que ocorre o viés de confirmação, em que o nosso, diz Silvia Álava."A gestão do ponto de vista da informação e dos líderes políticos vai condicionar muito a forma como processamos e nos adaptamos enquanto sociedade a esta crise e, neste ponto, temos de apelar à responsabilidade de todos nós", acrescenta Cristina Ait-Chaib.