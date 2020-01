Como se vai processar o financiamento de projectos empresariais comuns que já estejam a decorrer?

Foto: Vincent Kessler - Reuters

Com a saída do Reino Unido da União Europeia podem surgir dificuldades no financiamento comunitário de projectos que já estejam a decorrer e que envolvam empresas do Reino Unido e de outro Estado-membro da União Europeia?