Complicações com Covid-19. Jovens adultos propensos a lesões graves

Com a vacinação da população idosa, a idade média dos internados com Covid-19 tem estado descer.



O estudo foi conduzido entre janeiro e agosto de 2020, antes das vacinas estarem disponíveis, mas os autores destacam a importância das campanhas de vacinação demonstrada tanto pelos números como na redução da gravidade da doença, nesta última onda de pandemia.



Investigadores de sete universidades do Reino Unido, do Departamento de Saúde e da Assistência Social e Saúde Pública da Inglaterra assinam o estudo. Foi publicado na revista The Lancet.

Entre os 40 e 49 foram 44%. E no intervalo dos 30 e 39 anos, embora mais baixo, atingiu os 37% de pessoas com complicações graves.A medicina ainda não compreendeu como a Covid-19 causa danos nos orgãos masEsta investigação também revela que os doentes com doenças pré-existentes são os que mais riscos correm de desenvolver complicações.Paul Godfrey já sofria de bronquiectasia pulmonar quando foi internado, com 31 anos, devido ao Sars-Cov-2. O diagnóstico era uma pneumonia que tinha provocado um colapso em parte dos pulmões."Foi a pior experiência da minha vida e ainda estou a lidar com isso 18 meses depois", disse Paul À BBC, que continua a sofrer de extrema fadiga e falta de ar. "Eu realmente não sei quais são os danos ao meu corpo, então estou apenas a rezar para voltar a ser o que eu era".