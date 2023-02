O anúncio foi feito esta tarde pela sua relações públicas. Nome maior da música popular a sair dos Estados Unidos ao longo da segunda metade do século XX, Burt Bacharach criou temas como "Walk on By" ou "I Say a Little Prayer".

Vencedor de oito Grammys e de três Óscares, o jornalista da Antena 1 João Torgal apresenta-nos Burt Bacharach. (Foto: Jonathan Alcorn - Reuters)