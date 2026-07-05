Compra de 16 caças Gripen representa um "reforço histórico" para Kiev
Para o presidente ucraniano a compra de 16 caças Gripen de fabrico sueco, a entregar em 2029, representa um "reforço histórico" da capacidade de combate de Kiev.
"Trata-se de um reforço histórico da nossa aviação de combate e de uma colaboração económica fundamental entre a Ucrânia e a Suécia no domínio da segurança", salientou Volodymyr Zelensky, durante uma chamada com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, segundo a informação divulgada pela Presidência ucraniana.
A entrega dos 16 aviões Gripen E adquiridos só terá início no início de 2029, mas em 2027 Kiev irá receber outros 16 do modelo Gripen C/D a título de ajuda militar.
Zelensky garantiu estar em curso a preparação da infraestrutura necessária para a Ucrânia receber os caças até início do próximo ano, bem como a parte da formação e operacional.
O líder ucraniano aproveitou a ocasião para agradecer a Kristersson o "apoio e a posição clara" de Estocolmo na "guerra da Rússia contra a Ucrânia e contra os ucranianos".
Volodymyr Zelensky salientou ainda que a Rússia "está a apostar tudo nos ataques com mísseis balísticos, nos ataques combinados e nos drones Shahed de propulsão", considerando importante reforçar a defesa ucraniana para "privar a Rússia desta capacidade de prolongar a guerra".
"Combates continuam" pela cidade ucraniana de Kostyantynivka
O presidente ucraniano afirmou, entretanto, que os combates continuavam pela cidade estratégica de Kostyantynivka, no leste da Ucrânia, que o Kremlin tinha dito que tinha capturado.
"Os combates continuam por Kostyantynivka, que Putin já reivindicou como sua, mas é claro que ele jamais ousará mostrar a cara lá", declarou Zelensky no discurso diário.
Segundo o líder ucraniano, há novos "dados de inteligência de que os russos estão a preparar um novo ataque em massa".
C/agências