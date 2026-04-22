Confiança dos consumidores da UE em abril no nível mais baixo em três anos

De acordo com a estimativa hoje publicada pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, no mês de abril, o indicador de confiança dos consumidores "continuou a sua queda acentuada desde o início da guerra no Irão", tanto na área da moeda única (-4,2 pontos percentuais em comparação com março) como no conjunto da União (-4,0 pontos percentuais).

"Com -19,4 (UE) e -20,6 (área do euro) pontos, a confiança dos consumidores situa-se significativamente abaixo da sua média de longo prazo, atingindo o nível mais baixo desde a viragem de 2022/23", adiantam os serviços do executivo comunitário.

O indicador de confiança dos consumidores é calculado com base em dados de inquéritos aos consumidores da UE, abrangendo as despesas e o consumo final privado.

Esta foi a segunda publicação desde que os Estados Unidos e Israel lançaram, em 28 de fevereiro, um ataque militar contra o Irão e da consequente resposta iraniana, conflito que tem vindo a causar pressões nos preços da energia e inflacionistas, com impacto direto para os consumidores.