Mundo
Conflito intensifica-se. Marco Rubio diz que culpa da guerra é dos iranianos
O secretário de Estado norte-americano diz que a guerra com o Irão está a arrastar-se por culpa dos iranianos. Marco Rubio acusa Teerão de não respeitar o memorando de entendimento.
Na última noite, três petroleiros com o apoio da Marinha dos Estados Unidos tentaram atravessar o estreito. Um dos navios acabou por atingir uma mina e ficou em chamas, enquanto os outros dois voltaram para trás.
A escalada do conflito está a arrastar os mercados financeiros.
O barril de Brent está a ser negociado quase nos 100 dólares, enquanto o crude, referência para o mercado europeu, está nos 90, registando uma subida de quase quatro por cento.