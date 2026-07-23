Conflito intensifica-se. Marco Rubio diz que culpa da guerra é dos iranianos

Há 12 noites consecutivas que os Estados Unidos atacam alvos próximos do Estreito de Ormuz.



Na última noite, três petroleiros com o apoio da Marinha dos Estados Unidos tentaram atravessar o estreito. Um dos navios acabou por atingir uma mina e ficou em chamas, enquanto os outros dois voltaram para trás.



A escalada do conflito está a arrastar os mercados financeiros.



O barril de Brent está a ser negociado quase nos 100 dólares, enquanto o crude, referência para o mercado europeu, está nos 90, registando uma subida de quase quatro por cento.