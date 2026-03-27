Conflito no Estreito de Ormuz. Segurança alimentar sob elevada ameaça

A Organização Mundial do Comércio (OMC) diz que o cenário para a segurança alimentar global é de alerta elevado, impulsionado por conflitos geopolíticos e desaceleração do comércio mundial.

O conflito afeta o mercado global de fertilizantes, com a redução da oferta e o aumento dos preços, o que compromete a produção agrícola e eleva a inflação dos alimentos.

A OMC prevê uma forte desaceleração do comércio mundial de mercadorias em 2026, afetando a distribuição e acessibilidade de produtos essenciais.

A combinação de restrições de oferta, preços elevados de combustíveis e de recursos agrícolas aumenta o risco de fome e insegurança alimentar mundial.

A Organização Mundial do Comércio reduziu a previsão de crescimento do comércio mundial de mercadorias para cerca de 1,9% em 2026, uma evidência do enfraquecimento da economia global.

A situação é monitorizada nas conferências ministeriais da OMC onde se discute o reequilíbrio das regras comerciais para mitigar esses impactos.