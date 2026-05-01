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Confrontos em cidade australiana após detenção de suspeito de homicídio de criança aborígene

Confrontos em cidade australiana após detenção de suspeito de homicídio de criança aborígene

Confrontos violentos eclodiram perto de um hospital na cidade de Alice Springs, centro da Austrália, após a admissão do suspeito de assassinar uma menina de cinco anos da comunidade aborígene, indicou hoje a polícia.

Lusa /
AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION/via REUTERS

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Dois polícias, dois paramédicos e um bombeiro ficaram feridos durante os confrontos, declararam as autoridades policiais.

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação social locais mostraram uma carrinha da polícia em chamas e uma multidão a gritar contra polícias armados, com gás lacrimogéneo a ser usado.

A violência ocorreu esta madrugada após a descoberta, a sul de Alice Springs, do corpo de uma menina, que as autoridades acreditam ser o de uma criança desaparecida, Kumanjayi Little Baby, de acordo com o nome comunicado pelos pais.

"Todos mantinham a esperança de que houvesse outro desfecho para este caso", declarou hoje de manhã Martin Dole, comissário da polícia do Território do Norte, à emissora pública ABC.

"Por isso, quando fizemos esta descoberta ontem [quinta-feira], foi absolutamente devastador para todas as pessoas envolvidas, não apenas para os polícias, mas para toda a comunidade", disse.

A criança desapareceu de um acampamento de uma comunidade local, desencadeando vastas operações de busca.

Algumas horas após a descoberta do corpo, a polícia anunciou ter identificado um suspeito, Jefferson Lewis.

O homem dirigiu-se então à comunidade indígena e foi espancado até ficar inconsciente, disse Dole.

Centenas de "pessoas enfurecidas" reuniram-se depois em frente ao hospital e tentaram entrar, sem sucesso, prosseguiu o responsável.

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