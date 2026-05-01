Confrontos em cidade australiana após detenção de suspeito de homicídio de criança aborígene

Dois polícias, dois paramédicos e um bombeiro ficaram feridos durante os confrontos, declararam as autoridades policiais.

Imagens divulgadas pelos meios de comunicação social locais mostraram uma carrinha da polícia em chamas e uma multidão a gritar contra polícias armados, com gás lacrimogéneo a ser usado.

A violência ocorreu esta madrugada após a descoberta, a sul de Alice Springs, do corpo de uma menina, que as autoridades acreditam ser o de uma criança desaparecida, Kumanjayi Little Baby, de acordo com o nome comunicado pelos pais.

"Todos mantinham a esperança de que houvesse outro desfecho para este caso", declarou hoje de manhã Martin Dole, comissário da polícia do Território do Norte, à emissora pública ABC.

"Por isso, quando fizemos esta descoberta ontem [quinta-feira], foi absolutamente devastador para todas as pessoas envolvidas, não apenas para os polícias, mas para toda a comunidade", disse.

A criança desapareceu de um acampamento de uma comunidade local, desencadeando vastas operações de busca.

Algumas horas após a descoberta do corpo, a polícia anunciou ter identificado um suspeito, Jefferson Lewis.

O homem dirigiu-se então à comunidade indígena e foi espancado até ficar inconsciente, disse Dole.

Centenas de "pessoas enfurecidas" reuniram-se depois em frente ao hospital e tentaram entrar, sem sucesso, prosseguiu o responsável.