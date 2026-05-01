Confrontos em cidade australiana após detenção de suspeito de homicídio de criança aborígene
Confrontos violentos eclodiram perto de um hospital na cidade de Alice Springs, centro da Austrália, após a admissão do suspeito de assassinar uma menina de cinco anos da comunidade aborígene, indicou hoje a polícia.
Dois polícias, dois paramédicos e um bombeiro ficaram feridos durante os confrontos, declararam as autoridades policiais.
Imagens divulgadas pelos meios de comunicação social locais mostraram uma carrinha da polícia em chamas e uma multidão a gritar contra polícias armados, com gás lacrimogéneo a ser usado.
A violência ocorreu esta madrugada após a descoberta, a sul de Alice Springs, do corpo de uma menina, que as autoridades acreditam ser o de uma criança desaparecida, Kumanjayi Little Baby, de acordo com o nome comunicado pelos pais.
"Todos mantinham a esperança de que houvesse outro desfecho para este caso", declarou hoje de manhã Martin Dole, comissário da polícia do Território do Norte, à emissora pública ABC.
"Por isso, quando fizemos esta descoberta ontem [quinta-feira], foi absolutamente devastador para todas as pessoas envolvidas, não apenas para os polícias, mas para toda a comunidade", disse.
A criança desapareceu de um acampamento de uma comunidade local, desencadeando vastas operações de busca.
Algumas horas após a descoberta do corpo, a polícia anunciou ter identificado um suspeito, Jefferson Lewis.
O homem dirigiu-se então à comunidade indígena e foi espancado até ficar inconsciente, disse Dole.
Centenas de "pessoas enfurecidas" reuniram-se depois em frente ao hospital e tentaram entrar, sem sucesso, prosseguiu o responsável.