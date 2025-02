Confrontos entre pescadores na fronteira Quénia-Etiópia deixam 20 desaparecidos

O ministro do Interior queniano, Kipchumba Murkomen, disse na segunda-feira que o Governo estava a colaborar com as autoridades da Etiópia para encontrar as pessoas desaparecidas.

O Quénia destacou uma grande contigente de forças da segurança para a fronteira com a Etiópia.

O governador do condado de Turkana, Jeremiah Lomorukai, disse no domingo que pescadores da Etiópia tinham entrado em confronto com colegas quenianos no rio Omo, no dia anterior.

As autoridades locais disseram que 15 barcos estão desaparecidos.

A comunidade Turkana, do Quénia, e a comunidade Dassanech, da Etiópia, partilham actividades económicas como o pastoreio e a pesca.

A área já foi palco de ataques contra manadas de gado em aldeias vizinhas no passado.

O Quénia destacou mais reservistas da polícia para ajudar na zona fronteiriça, mas os invasores fogem frequentemente para a Etiópia.

Kipchumba Murkomen disse que o Quénia estabeleceria um posto fronteiriço onde a identidade de todas as pessoas que entrassem seria verificada.