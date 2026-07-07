Confrontos no interior de prisão no Sri Lanka provocam pelo menos 25 mortos

Confrontos no interior de prisão no Sri Lanka provocam pelo menos 25 mortos

Confrontos no interior de uma prisão nos arredores da capital do Sri Lanka causaram a morte de, pelo menos, 25 pessoas, na maioria reclusos, e deixaram mais de 100 feridos, informaram as autoridades na segunda-feira.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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A agitação na prisão de Negombo, a cerca de 35 quilómetros a norte de Colombo, começou entre os reclusos no domingo e, quando os guardas tentaram intervir na segunda-feira, os reclusos "começaram a atacar os funcionários prisionais", segundo o porta-voz da prisão, A.C. Gajanayake, citado pela agência Associated Press.

Alguns reclusos tentaram fugir, mas foram detidos, acrescentou a mesma fonte.

Um responsável do principal hospital público da região informou que sete funcionários prisionais e 18 reclusos morreram, enquanto outros 43 se encontram a receber tratamento devido a ferimentos.

A mesma fonte, que falou sob condição de anonimato, acrescentou que três outros hospitais estão a tratar de dezenas de feridos.

O ministro da Justiça do Sri Lanka, Harshana Nanayakkara, afirmou que o primeiro confronto eclodiu entre dois bandos rivais ligados ao tráfico ilegal de drogas.

Uma vez restabelecida a ordem na segunda-feira à noite, os reclusos que lideraram a violência foram transferidos para duas outras prisões, acrescentou Nanayakkara.

Os distúrbios justificaram o destacamento de tropas do exército do país para o entorno da prisão.

As prisões do Sri Lanka estão em sobrelotação, com mais de 39 mil reclusos amontoados num sistema com uma capacidade total para apenas 10 mil presos.

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