Congo. Número de casos confirmados de Ébola sobe para 689

O número representa o total de casos confirmados até quinta-feira, de acordo com um relatório de situação que documentou 17 novos casos nas últimas 24 horas, todos na província de Ituri, onde foram registados os primeiros casos.





O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou em comunicado sexta-feira, que pretende aplicar 50 milhões de dólares em financiamento à Coligação para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI), para desenvolver "contramedidas médicas" dirigidas à estirpe rara do Ébola, responsável pelo presente surto no leste do Congo.