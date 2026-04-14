Congressista dos EUA Eric Swalwell demite-se após denúncias de abusos sexuais

"Peço desculpa sinceramente à minha família, à minha equipa e aos meus eleitores pelos erros de julgamento que cometi no passado. Vou defender-me contra as alegações graves e falsas que me são feitas. No entanto, tenho de assumir a responsabilidade e arcar com os erros que cometi", declarou o congressista democrata em comunicado.

Swalwell suspendeu no domingo a sua campanha ao cargo de governador da Califórnia nas eleições intercalares de novembro, após o jornal San Francisco Chronicle e a CNN noticiarem várias denúncias de comportamentos impróprios, nomeadamente que teria abusado sexualmente de uma mulher por duas vezes, incluindo quando esta trabalhava para ele.

O Comissão de Ética da Câmara de Representantes lançou uma investigação quando vários legisladores, de ambos os partidos políticos, apelavam a Swalwell para que se demitisse.

Swalwell notabilizou-se como um dos proponentes na Câmara de Representantes do segundo julgamento de destituição (`impeachment`) do Presidente Donald Trump no primeiro mandato deste, no início de 2021, e era considerado um dos mais fortes candidatos à sucessão de Gavin Newsom como governador.