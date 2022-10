Congresso do Partido Comunista Chinês termina hoje com pistas sobre futuro político

A formação do novo Comité Central do PCC é hoje apresentada, mas só no domingo, no final do seu primeiro plenário, é que é divulgada a composição do Politburo e do Comité Permanente do Politburo.

O evento, o mais importante da agenda política da China, realiza-se a cada cinco anos.

A análise consensual aponta para a atribuição de um terceiro mandato a Xi Jinping, o atual secretário-geral da organização, mas os observadores vão estar atentos às entradas e saídas da cúpula do poder na China.

O Comité Central do PCC, uma espécie de parlamento do Partido Comunista, é composto por 200 delegados. O núcleo duro é o Politburo, que integra 25 membros.

O poder de decisão está nas mãos do Comité Permanente do Politburo, um grupo atualmente composto por sete homens, incluindo o secretário-geral Xi Jinping.