Conselho da UE dá aval a voto delegado a eurodeputadas grávidas e parturientes

Uma eurodeputada "que esteja grávida ou tenha dado à luz recentemente poderá delegar o seu voto noutro membro até três meses antes da data prevista para o parto e até seis meses após o nascimento", de acordo com um comunicado do Conselho.

A presidente do PE, Roberta Metsola, felicitou decisão dos Estados-membros, referindo, numa mensagem divulgada nas redes sociais, que "este é um passo em frente importante para as mulheres deputadas e envia um sinal fortíssimo a qualquer mulher que esteja a pensar candidatar-se a um cargo político na Europa".

O acordo de princípio, alcançado no Conselho, vai ser agora enviado ao PE para que este dê também um parecer favorável, após o que a proposta terá de ser adotada formalmente e ratificado pelos Estados-membros.

Com esta alteração, as eurodeputadas deixam de ser obrigadas a pedir suspensão temporária do mandato.