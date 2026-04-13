Conselho de Igrejas Cristãs angolano pede ao Governo reforço do apoio a Benguela

O secretário-geral do CICA, Vladimir Agostinho, pediu também coordenação com a sociedade civil, incluindo as igrejas, "para evitar duplicação de esforços e assegurar que a ajuda chegue a quem precisa".

A província de Benguela tem sido afetada por fortes chuvas, que na última semana provocaram o transbordo do rio Cavaco, tendo como resultados provisórios a morte de cinco pessoas e o desaparecimento de outras quatro, além de milhares de desalojados, devido à inundação das residências.

Vladimir Agostinho apelou às igrejas que ativem as estruturas internas de recolha de ajuda em paróquias e congregações de todo o país para a arrecadação de bens alimentares não perecíveis, água, roupas, cobertores, material de higiene e colchões.

O coordenador adjunto das operações e delegado do Ministério do Interior em Benguela, Aristófanes dos Santos, disse que cinco pessoas morreram e quatro outras estão desaparecidas.

Segundo as autoridades de Benguela, a situação, além de comprometer seriamente a mobilidade das populações e causar avultados danos humanos e materiais, causou mais de 4.500 desalojados.