Conselho Europeu discute apoio à Ucrânia e situação no Médio Oriente

O Conselho Europeu, no qual Portugal está representado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro, acontece um dia depois da cimeira da NATO, em Haia, que terminou com os 32 aliados da Aliança Atlântica a assumirem o compromisso de gastarem, até 2035, 3,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em despesas militares tradicionais (forças armadas, equipamento e treino) e 1,5% do PIB adicionais em infraestruturas de cibersegurança, prontidão e resiliência estratégica, um acréscimo face ao atual objetivo de 2%.



Na agenda do encontro em Bruxelas está a Ucrânia – o líder ucraniano Volodymyr Zelensky irá participar por videoconferência – e as tensões no Médio Oriente, que têm vindo a intensificar-se devido à recente escalada militar entre Israel e o Irão e à deterioração da situação humanitária na Faixa de Gaza pela ofensiva israelita.



Um dos pontos de discussão (e de expectável discórdia) entre os 27 do bloco é um recente documento da diplomacia comunitária que admite indícios que Israel terá violado o acordo de associação com a UE, especificamente sobre obrigações de respeitar os direitos humanos, com as suas ações em Gaza.