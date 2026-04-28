Conservadores e extrema-direita espanhola prometem chumbar congelamento das rendas

O mais que certo chumbo do congelamento das rendas em Espanha vai afectar a mais de um milhão de contratos que vão continuar a subir.

Ana Romeu - Correspondente RTP Antena 1 em Espanha

A medida que estabelecia a prorrogação dos contratos de arrendamento e a proibição dos despejos a famílias vulneráveis, fazia parte do pacote de ajudas anti-crise propostas pelo executivo espanhol para fazer face às consequências da guerra do Irão.PP, VOX e JUNTS pela Catalunha já garantiram que vão votar contra – o real decreto-lei é votado esta tarde no Parlamento de Madrid.