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Conservadores e extrema-direita espanhola prometem chumbar congelamento das rendas
Apesar das várias medidas para mitigar a crise energética por parte do governo espanhol, entre elas a descida do IVA na luz gás e combustível e ajudas diretas ao sector dos transportes, os partidos PP, VOX e JUNTS pela Catalunha não estão a querer deixar passar o real decreto-lei que visava travar a subida das rendas, na habitação.
O mais que certo chumbo do congelamento das rendas em Espanha vai afectar a mais de um milhão de contratos que vão continuar a subir.
A medida que estabelecia a prorrogação dos contratos de arrendamento e a proibição dos despejos a famílias vulneráveis, fazia parte do pacote de ajudas anti-crise propostas pelo executivo espanhol para fazer face às consequências da guerra do Irão.
PP, VOX e JUNTS pela Catalunha já garantiram que vão votar contra – o real decreto-lei é votado esta tarde no Parlamento de Madrid.