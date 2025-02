Conservadores venceram as eleições na Alemanha sem maioria

A extrema-direita duplicou o número de votos e subiu ao segundo lugar, com 20,5 por cento. Vai ocupar 152 assentos.O partido do atual chanceler, Olaf Scholz, sofreu a pior derrota dois pós guerra. Elege 120 deputados, com 16,4 por cento dos votos.Os Verdes ficam com 85 lugares do Bundestag, fruto dos 11,6 por cento obtidos nas urnas.





A esquerda subiu para os 8,8 por cento e vai ocupar 64 assentos parlamentares.

O vencedor, líder da CDU e futuro chanceler, quer formar governo o quanto antes. Merz aponta o SPD como parceiro de coligação.