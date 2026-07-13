Conta de Maduro na rede social X agradece ajuda ao país

"Agradecemos profundamente a admiração e a solidariedade expressas por delegações, povos e governos do mundo que partilharam o seu esforço neste momento tão difícil e doloroso para a nossa pátria", lê-se numa mensagem publicada no domingo na rede social em Nova Iorque, onde o dirigente chavista se encontra detido juntamente com a mulher, Cilia Flores.

O texto não menciona países em específico, entre os vários que enviaram ajuda a Caracas, incluindo os Estados Unidos, cujo Governo anunciou uma "resposta humanitária massiva" superior a 386 milhões de dólares (338,8 milhões de euros), entregue "sem qualquer atraso", segundo informou a Administração Trump na passada quarta-feira.

Este domingo, a Embaixada norte-americana em Caracas assegurou que as forças militares dos EUA "estão a apoiar as operações de ajuda (...) lideradas pelo Departamento de Estado após os devastadores sismos" no país sul-americano.

Maduro, capturado em janeiro em Caracas juntamente com a mulher por forças norte-americanas durante uma operação militar, afirmou na rede social X que "mais uma vez a Venezuela renascerá com união e perseverança", embora se desconheça quem administra a conta que publica mensagens com frequência.

Além dos EUA, múltiplos países, incluindo Portugal, têm apoiado Caracas em missões de busca e resgate, assistência sanitária e entrega de ajuda humanitária, seguindo-se agora o processo de recuperação e reconstrução da infraestrutura afetada, sobretudo na devastada região de La Guaira, junto à capital.

Maduro e Flores permanecem numa prisão federal em Nova Iorque, onde enfrentam um processo judicial, acusados de narcoterrorismo, uso de armas e conspiração para exportar droga para os EUA.

A próxima audiência de ambos, inicialmente marcada para 30 de junho, foi adiada para 22 de julho.