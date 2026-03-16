Contagem de votos no Congo. Eleições com "vencedor anunciado"

Contam-se os votos no Congo-Brazzaville. As presidenciais de 15 de março de 2026 não anunciam mudança ou novidade.

Denis Sassou Nguesso, de 82 anos, o atual presidente, candidatou-se a um quinto mandato para prolongar os seus 40 anos no poder.



Eleições de "resultado previsível" costumam ter outras funções além de escolher vencedores e derrotados: legitimam internacionalmente o regime, simbolizam uma renovação do mandato junto à população e permitem gerir as elites internas, redistribuindo poder e recursos. É o padrão dos regimes de "autoritarismo eleitoral" onde longevidade política não significa ausência de eleições, mas eleições controladas.



A região do Congo foi colonizada por duas potências europeias %u2014 Bélgica e França %u2014 originando dois países distintos com histórias coloniais diferentes: a República Democrática do Congo e a República do Congo (Congo-Brazzaville).