Contra "lei da selva" de Trump, China deseja aproximar-se da União Europeia

"A China, movida por um espírito humanitário, prestou ajuda aos Estados Unidos em várias ocasiões. Os Estados Unidos não devem responder com ingratidão e muito menos com a imposição de taxas injustificadas", afirmou Wang Yi, esta sexta-feira, em conferência de imprensa, à margem da sessão plenária da Assembleia Popular Nacional, o órgão máximo legislativo da China.

Considerando o panorama internacional, Wang Yi referiu-se às relações com a União Europeia como conciliatórias, sublinhando que a Europa é um parceiro comercial importante para a China e que Pequim receia que estes laços tenham sido afetados devido à guerra na Ucrânia.



O ministro criticou os impostos de 20 por cento sobre os produtos chineses, alegando que são “arbitrários”, e alertou que,. Wang Yi condenou ainda o comportamento “dissimulado” de Washington e garantiu que Pequim vai “contrariar firmemente” a pressão norte-americana., declarou o governante, acrescentando que, numa crítica dirigida à Administração Trump., afirmou Wang Yi, na mesma conferência de imprensa, esta sexta-feira.Recordando que se assinalam este ano cinco décadas desde o estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e a UE, Wang Yi disse queO chefe da diplomacia chinesa recordou que o presidente chinês, Xi Jinping, afirmou, em janeiro, depois de falar com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que "quanto mais grave e complicada é a situação internacional mais a China e a Europa devem reforçar a comunicação estratégica e melhorar a confiança mútua".Nas últimas semanas, alguns analistas mencionaram a possibilidade de uma aproximação entre a China e a Europa face à clivagem entre o bloco continental e os Estados Unidos na sequência do regresso de Donald Trump à Casa Branca. Com países em todo o mundo a serem impactados com a presidência de Trump,, disse, acrescentando que aIsto embora persistam fricções comerciais significativas entre Bruxelas e Pequim sobre questões como os veículos elétricos chineses, sobre os quais a UE impôs taxas alfandegárias adicionais em 2024.