Controlado incêndio em Landes no sudoeste de França diz Macron
O incêndio, que deflagrou na quinta-feira perto de Biscarrosse, nos Landes, no sudoeste de França, está agora controlado, anunciou hoje o Presidente francês.
"O incêndio está controlado, o que é uma boa notícia nos Landes", anunciou Emmanuel Macron, a partir da sala de crise do centro operacional departamental de incêndios e socorro (CODIS) de Bordéus.
Em Gironda, departamento vizinho, arde, desde quarta-feira, arde um mega-incêndio que ameaça a aglomeração urbana de Bordéus.
"Continuamos a lutar. Foi estabilizado, como se costuma dizer, mas continua a ser violento e é preciso ter extrema cautela nas próximas horas e nos próximos dias", acrescentou Macron sobre o fogo em Gironda.