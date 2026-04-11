Conversações do Líbano com Israel em dúvida

A pressão do Hezbollah, a milícia xiita libanesa, ou até do próprio Irão, podem estar a forçar o governo libanês a recuar.



O Hezbollah condiciona eventuais negociações com Israel a um cessar-fogo e este é também exigência iraniana nas conversações para a paz com os EUA, que decorrem em Islamabad, Paquistão.



Este sábado, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou num discurso transmitido pela televisão, que procura "uma paz duradoura" com o Líbano " o "desarmamento do Hezbollah".





A análise do reporter Michel Gawendo em Telavive, para a RTP.