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Conversações do Líbano com Israel em dúvida
Depois do primeiro-ministro libanês ter cancelado a sua viagem iminente a Washington e Nova Iorque, para negociar um cessar-fogo, cresce a possibilidade do Líbano se afastar.
O Hezbollah condiciona eventuais negociações com Israel a um cessar-fogo e este é também exigência iraniana nas conversações para a paz com os EUA, que decorrem em Islamabad, Paquistão.
Este sábado, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou num discurso transmitido pela televisão, que procura "uma paz duradoura" com o Líbano " o "desarmamento do Hezbollah".
A análise do reporter Michel Gawendo em Telavive, para a RTP.