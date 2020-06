Convocados novos protestos pró-democracia e contra o Governo do Brasil

A convocação, anunciada hoje pelo grupo Mais Democracia, surge no dia a seguir a um protesto, em São Paulo, contra o Governo brasileiro, realizado por adeptos de equipas de futebol do país, nomeadamente do maior grupo organizado do Corinthians, a Gaviões da Fiel, que juntou apoiantes do Palmeiras, Santos e São Paulo.

O protesto acabou em confusão, após confrontos entre os adeptos das equipas de futebol e apoiantes de Bolsonaro, que também convocaram uma manifestação no mesmo local, a favor do governante.

O ato convocado pelo próximo domingo já regista interesse de mais de 22 mil pessoas na rede social Facebook e deverá acontecer na Avenida Paulista.

"No próximo domingo vamos à Avenida Paulista pela democracia. Todos de máscara e garantindo o distanciamento para não propagar o vírus. Pela vida e contra o fascismo. Aqui está o povo sem medo de lutar!", diz a convocação do grupo Mais Democracia, naquela rede social.

O grupo também afirmou querer sair à rua em defesa da democracia para "não deixar o fascismo crescer no Brasil".

Além dos adeptos das equipas de futebol e dos movimentos sociais, grupos e pessoas têm usado marcadores (`hashtags`) para se identificarem como antifascistas.

Hoje de manhã brasileiros usaram as redes sociais para incluir bandeiras antifascistas nos seus perfis, assim como profissionais como advogados, médicos e professores, que se autodeclaram "antifascistas" e acusam o Governo brasileiro de adotar medidas semelhantes às defendidas pelos fascistas no passado.

Atos políticos têm dividido o Brasil, principalmente aqueles que são organizados a favor do Presidente, contra membros dos outros poderes e contra medidas de isolamento social decretadas por autoridades locais em estados e cidades do país.

No último domingo além dos atos em São Paulo que demonstraram esta divisão, Bolsonaro deslocou-se a um protesto em Brasília, organizado por apoiantes, que carregavam bandeiras e faixas contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e contra líderes políticos e do Congresso.