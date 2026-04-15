Coreia do Norte classifica documento diplomático japonês como "grave provocação"

Os dois países não mantêm relações oficiais, e Pyongyang critica regularmente Tóquio pela colonização da península da Coreia (1910-1945).

Neste `Livro Azul`, que tem como objetivo apresentar as posições diplomáticas de Tóquio, o Japão reiterou a oposição à posse de armas nucleares pela Coreia do Norte, além de expressar mal-estar face ao envio por Pyongyang de tropas e munições para apoiar o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Pyongyang insistiu que não vai abandonar o arsenal nuclear, qualificando a trajetória de irreversível.

Esta posição constitui "uma grave provocação que viola os direitos soberanos, os interesses de segurança e os direitos ao desenvolvimento do nosso Estado sagrado", relatou um responsável não identificado do Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, num comunicado .

As "medidas destinadas a reforçar as capacidades de defesa" da Coreia do Norte "inscrevem-se no direito à autodefesa", indica-se no comunicado divulgado pela agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

A mesma fonte descreveu o `Livro Azul` como sendo "tecido de uma lógica de gangsters" e "de absurdos".

Neste documento, escreveu a agência de notícias France-Presse, o Japão despromoveu a China, anteriormente descrita como "um dos parceiros mais importantes do Japão", a "vizinho importante", pela primeira vez em dez anos.

Isto marca oficialmente um agravamento das relações entre os dois países, depois de a primeira-ministra nacionalista japonesa, Sanae Takaichi, ter dado a entender que o Japão poderia intervir militarmente em caso de um ataque contra Taiwan, que Pequim considera território chinês.