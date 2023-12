Coreia do Norte dispara míssil balístico intercontinental capaz de atingir os EUA

As Forças Armadas da Coreia do Sul confirmaram, esta segunda-feira, que “detetaram o que se crê ser um míssil balístico de longo alcance lançado da zona de Pyongyang para o mar do Leste (nome dado ao mar do Japão nas duas Coreias)" por volta das 23h24 de domingo em Lisboa.

Este é o quinto lançamento de mísseis intercontinentais por parte da Coreia do Norte este ano. O último ICBM que Pyongyang testou foi lançado em julho, quando disparou um projétil Hwasong-18 de combustível sólido a partir dos arredores da capital norte-coreana.

O teste balístico ocorre depois de a Coreia do Norte ter lançado outro míssil de curto alcance no domingo., referindo-se à visita de um submarino norte-americano com propulsão nuclear à Coreia do Sul, no domingo.Além disso, o disparo acontece poucos dias depois dos avisos de Seul e Washington, que advertiram Pyongyang que “qualquer ataque nuclear” contra os EUA e os seus aliados levaria ao fim do regime de Kim Jong Un.

EUA e Japão condenam disparo. China garante apoio a Pyongyang

Os Estados Unidos e o Japão condenaram o lançamento do míssil balístico intercontinental norte-coreano.Os lançamentos "representam uma ameaça para os vizinhos da RPDC (República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte) e comprometem a segurança regional", acrescenta o comunicado.

A Coreia do Norte afirma ter o direito soberano de operar um programa de mísseis balísticos para autodefesa e rejeita a proibição do Conselho de Segurança, que afirma ser um produto da política hostil dos EUA.

"Condenamos firmemente" estes lançamentos, notou o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, sublinhando que os disparos violam igualmente as sanções contra Pyongyang adotadas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas."Diante da turbulência internacional, a China e [a Coreia do Norte] sempre se apoiaram firmemente e confiaram uma na outra", disse o chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, durante uma reunião em Pequim, esta segunda-feira, com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros norte-coreano, Pak Myong Ho.A China, que partilha uma fronteira comum com a Coreia do Norte, é o principal parceiro político e económico do país, alvo de uma série de sanções internacionais. Ambos estão obrigados por um tratado assinado em 1961 a tomar todas as medidas necessárias, incluindo assistência militar, para se ajudarem mutuamente em caso de ataque ou tentativa de ataque por parte de um país terceiro.

