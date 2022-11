Coreia do Norte disparou quatro mísseis balísticos de curto alcance

Os militares da Coreia do Sul detetaram este sábado o lançamento "a partir de Donglim, província de Pyongan do Norte, para o Mar Ocidental entre as 11h32 e as 11h39 da locais (02h32 e 02h39 TMG e em Lisboa)", afirmou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul num comunicado, utilizando outro nome para o Mar Amarelo.

Os militares sul-coreanos acrescentaram que os mísseis voaram cerca de 130 quilómetros a uma altitude de cerca de 20 quilómetros.A Coreia do Norte lançou uma série de mísseis esta semana, incluindo um possível míssil balístico intercontinental (ICBM), o que provocou a condenação de Washington, Seul e Tóquio e levantou especulações de que poderia estar a prepara-se para a retoma dos testes nucleares pela primeira vez desde 2017.O lançamento de mísseis deste sábado ocorre um dia depois de Pyongyang ter mobilizado 180 aeronaves de guerra, o que deixou Seul em alerta. Também na sexta-feira, a Coreia do Norte disparou cerca de 80 tiros de artilharia em direção a uma "zona tampão" marítima.O disparo dos cerca de 80 tiros por parte de Pyongyang surgiu em resposta ao prolongamento de exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul com os Estados Unidos, que estavam programados para terminar na sexta-feira.c/agências