Coreia do Norte lança novo projétil não identificado

Este lançamento aconteceu menos de uma semana depois da Coreia do Norte ter realizado uma sessão de treino, na qual esteve presente o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Nesse treino, que aconteceu sábado passado, foram testados novos sistemas de armamento e lançados vários “rockets” e mísseis de curto alcance na costa leste que, segundo as Forças Armadas sul-coreanos, sobrevoaram 70 a 200 quilómetros a Coreia do Sul e o Japão antes de caírem no mar.



O projétil foi lançado a partir de Sino-ri, esta quinta-feira, a cerca de 80 quilómetros da capital do país, Pyongyang, mas o comunicado não fornecia mais informações, incluindo o tipo de projétil nem até onde voou. De acordo com o New York Times, julga-se que exista uma base de mísseis balísticos de curto e médio alcance de Rodong, em Sino-ri.



Os testes com mísseis na Coreia do Norte retomaram após a segunda cimeira, não muito bem-sucedida, entre Kim Jong-un e Donald Trump, no Vietname. O míssil lançado no sábado pode ter agravado a tensão na península coreana, adianta a Reuters, num contexto de impasse nas negociações entre o líder do regime norte-coreano e o presidente dos Estados Unidos da América.



Entretanto, esta semana o líder da Coreia do Norte criticou os EUA e a Coreia do Sul, afirmando que o exercício de sábado tinha sido “regular e autodefensivo” e não “um ato de provocação”. Kim Jong-un assegurou ainda que este exercício não agravou as tensões na região.



No entanto, a CNN referiu que especialistas dizem que a Coreia do Norte pode ter testado um novo e mais avançado tipo de míssil balístico de curto alcance que, em teoria, podia carregar uma ogiva nuclear.



O projétil lançado no sábado foi o primeiro teste do regime da Coreia do Norte desde que lançou um míssil balístico intercontinental, em novembro de 2017.