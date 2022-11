Coreia do Norte lançou recorde de 23 mísseis esta quarta-feira

A Coreia do Norte lançou 23 mísseis esta quarta-feira, o maior número de sempre em apenas um dia. Um dos mísseis caiu muito perto das águas territoriais da Coreia do Sul, a apenas 57 km da cidade de Sokcho, no nordeste do país. Foi a primeira vez que um míssil norte-coreano atravessou a Linha da Fronteira Norte desde a divisão" da península da década de 1950.