Coreia do Sul alerta para proposta inédita de Xi sobre cooperação militar com Pyongyang

Coreia do Sul alerta para proposta inédita de Xi sobre cooperação militar com Pyongyang

Seul alertou hoje que a proposta de Xi Jinping para ampliar os intercâmbios militares com a Coreia do Norte não tem precedentes públicos conhecidos, após o líder chinês defender, em Pyongyang, maior cooperação na área da defesa.

Lusa /
Kim Hong-Ji - Reuters

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"Foi o primeiro caso conhecido em que o tema é levantado publicamente", afirmou o Ministério da Unificação sul-coreano, referindo-se às declarações de Xi durante a cimeira com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, divulgadas na segunda-feira pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.

De acordo com a Xinhua, Xi afirmou que Pequim e Pyongyang devem "intensificar os intercâmbios" em "assuntos militares", além de áreas como a diplomacia e a aplicação da lei.

Embora os órgãos de comunicação estatais norte-coreanos também tenham dado ampla cobertura à visita de Estado de Xi, que terminou na terça-feira, não fizeram qualquer referência à proposta de cooperação militar.

A agência estatal norte-coreana KCNA publicou hoje uma carta de agradecimento de Xi a Kim, na qual o Presidente chinês refere que ambos alcançaram "uma série de importantes consensos", sem especificar qualquer entendimento na área da defesa.

A presença do ministro da Defesa chinês, Dong Jun, durante a visita poderá constituir outro sinal das intenções de Pequim. Na anterior deslocação de Xi à Coreia do Norte, em 2019, o titular da pasta da Defesa não integrou a delegação, recordou na terça-feira um responsável do ministério da Unificação, citado pela agência sul-coreana Yonhap.

A deslocação foi interpretada como uma tentativa de Pequim reafirmar a influência sobre Pyongyang, num momento em que a Coreia do Norte aprofunda os laços com a Rússia, e decorreu sem qualquer referência ao tema da desnuclearização da península coreana.

 

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