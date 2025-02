Coreia do Sul diz que DeepSeek envia dados dos utilizadores para dona do TikTok

É a primeira vez que uma entidade reguladora nacional confirma a potencial fuga de dados de utilizadores do DeepSeek para terceiros, de acordo com a imprensa sul-coreana, e acontece depois de a Coreia do Sul se ter juntado a outros países, no dia anterior, na proibição da utilização da aplicação chinesa de IA, devido aos riscos para a segurança.

A Comissão de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul (PIPC) confirmou os avisos de alguns especialistas em cibersegurança de que a DeepSeek poderia transferir dados pessoais para outras entidades sem o consentimento dos utilizadores.