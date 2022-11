Coreia do Sul em alerta após detetar grande mobilização de aeronaves norte-coreanas

"A Força Aérea da República da Coreia [nome oficial do Sul] mobilizou rapidamente os seus recursos (...), incluindo 80 unidades de F-35A", lê-se num comunicado do Ministério da Defesa da Coreia do Sul. Na mesma nota, é ainda referido que cerca de 240 aviões que participam nos exercícios conjuntos com os Estados Unidos foram ativados, em sintonia com uma "postura vigilante" face à possível ameaça.

Segundo os militares de Seul, as aeronaves norte-coreanas sobrevoaram durante quatro horas a norte da chamada linha de medida tática, traçada até 20 quilómetros a norte da Linha de Demarcação Militar (MDL).

Na quarta-feira, a Coreia do Norte também disparou pelo menos 23 mísseis – um recorde diário.

que estavam programados para terminar esta sexta-feira.Reunidos em Washington, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, e o ministro sul-coreano da Defesa, Lee Jong-sup, comprometeram-se a procurar novas medidas para demonstrar a "determinação e capacidade" da aliança após repetidas provocações norte-coreanas."As Forças Aéreas da República da Coreia [nome oficial da Coreia do Sul] e os Estados Unidos decidiram prolongar o período de formação do exercício aéreo conjunto em grande escala Tempestade Vigilante, iniciado a 31 de outubro, devido às recentes e contínuas provocações da Coreia do Norte", anunciaram os Chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em comunicado, na quinta-feira.

Pyongyang condena “erro terrível” de Seul e Washington

Por sua vez, Pyongyang condenou os exercícios militares de Seul e Washington.Na quinta-feira, Pak Jong Chon, secretário do Comité Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, disse que os EUA e a Coreia do Sul tomaram uma decisão muito perigosa ao estender os exercícios e estão a "empurrar" a situação para fora do controlo.Diplomatas anunciaram que Washington pediu ao Conselho de Segurança da ONU para se reunir publicamente sobre a Coreia do Norte na sexta-feira, um pedido apoiado por outros membros do conselho, como o Reino Unido, França, Albânia, Irlanda e Noruega.Nos últimos anos, o conselho de 15 membros tem-se mostrado dividido sobre como lidar com a Coreia do Norte e, em maio, a China e a Rússia vetaram um esforço liderado pelos EUA para impor mais sanções da ONU em resposta aos lançamentos de mísseis norte-coreanos.c/agências