Coreia do Sul encontra corpo de militar desaparecido perto de fronteira norte-coreana

O corpo do soldado, desaparecido na véspera no mar do Japão, denominado mar do Leste nas duas Coreias, foi localizado hoje por volta das 06:00 locais (22:00, hora de Lisboa) por uma lancha rápida envolvida na operação, tendo sido recuperado cerca de uma hora depois, indicou a Marinha em comunicado.

A ausência do militar, cujo nome não foi divulgado e que pertencia a um dos escalões iniciais da Marinha, foi constatada quando não se apresentou à guarda matinal de domingo, o que levou à mobilização de cerca de dez navios e aeronaves da Marinha e da Guarda Costeira.

As autoridades vão realizar uma investigação conjunta para esclarecer as circunstâncias exatas da morte.

As Forças Armadas sul-coreanas tinham notificado a Coreia do Norte da ocorrência no domingo, através de uma rede internacional de comunicações para navios mercantes, enquanto o Ministério da Unificação sul-coreano pediu a cooperação de Pyongyang perante a possibilidade de o militar ter atravessado a fronteira marítima entre os dois países.

Não foi confirmado se a Coreia do Norte respondeu ao pedido, num contexto marcado pelo prolongado bloqueio ao diálogo com Seul e pela memória do caso de um funcionário do Ministério das Pescas sul-coreano que, em 2020, foi abatido a tiro por soldados norte-coreanos após ser encontrado à deriva em águas territoriais da Coreia do Norte, no mar Amarelo.