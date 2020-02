Coronavírus. Proprietário de empresa de Felgueiras indignado

Um homem está internado no hospital de São João, no Porto, com suspeita de coronavírus. Trata-se de um italiano, de 62 anos, que se sentiu mal durante uma visita a uma fábrica em Felgueiras. O proprietário queixa-se que ninguém ajudou a gerir a situação.