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Coruja de Harry Potter entre as novas espécies incluídas na lista de animais protegidos
Quarenta novas espécies serão acrescentadas à lista de animais protegidos internacionalmente ao abrigo da Convenção para a conservação das espécies migratórias (CMS), incluindo a coruja-das-neves, espécie tornada famosa pela coruja Hedwig de Harry Potter.
Os peritos decidiram acrescentar mais espécies à lista no final da Cimeira COP15 sobre Espécies Migratórias (CMS), realizada em Campo Grande, no Brasil.
O evento reuniu representantes de 132 países e da União Europeia. A cimeira é uma das mais importantes reuniões mundiais sobre a conservação da vida selvagem, como noticiou a agência de notícias France Presse (AFP).
Os signatários da CMS são legalmente obrigados a proteger as espécies incluídas na lista, conservar e, se for caso disso, recuperar os seus habitats, evitar obstáculos à sua migração e cooperar com outros países nestas ações.
Para além da coruja-das-neves, outros mamíferos acrescentados à lista incluem a hiena riscada, a lontra-gigante, a tarambola-de-bico-vermelho e a ave costeira do Alasca, bem como o tubarão-martelo.
A lista completa pode ser consultada aqui.Espécies migratórias ameaçadas de extinção
De acordo com um relatório publicado antes da cimeira, quase metade de todas as espécies que constam da lista da CMS apresentam sinais de declínio populacional e quase uma em cada quatro está em risco de extinção.
Um outro relatório da ONU, divulgado na terça-feira na abertura da cimeira, alertava para um declínio acentuado das populações migratórias de peixes de água doce.
Estes peixes são cruciais para a saúde dos ecossistemas fluviais e para a subsistência de milhões de pessoas.
A destruição dos habitats, o excesso de pesca e a poluição da água, do Amazonas ao Danúbio, estão a ameaçar a sobrevivência de centenas de espécies, revelou ainda a AFP.
ČTK,kar / 30 março 2026 09:23 GMT
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa
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