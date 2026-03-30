Coruja de Harry Potter entre as novas espécies incluídas na lista de animais protegidos









Os peritos decidiram acrescentar mais espécies à lista no final da Cimeira COP15 sobre Espécies Migratórias (CMS), realizada em Campo Grande, no Brasil.





O evento reuniu representantes de 132 países e da União Europeia. A cimeira é uma das mais importantes reuniões mundiais sobre a conservação da vida selvagem, como noticiou a agência de notícias France Presse (AFP).





Os signatários da CMS são legalmente obrigados a proteger as espécies incluídas na lista, conservar e, se for caso disso, recuperar os seus habitats, evitar obstáculos à sua migração e cooperar com outros países nestas ações.





Para além da coruja-das-neves, outros mamíferos acrescentados à lista incluem a hiena riscada, a lontra-gigante, a tarambola-de-bico-vermelho e a ave costeira do Alasca, bem como o tubarão-martelo.





A lista completa pode ser consultada aqui

Espécies migratórias ameaçadas de extinção

Um outro relatório da ONU, divulgado na terça-feira na abertura da cimeira, alertava para um declínio acentuado das populações migratórias de peixes de água doce.





Estes peixes são cruciais para a saúde dos ecossistemas fluviais e para a subsistência de milhões de pessoas.





A destruição dos habitats, o excesso de pesca e a poluição da água, do Amazonas ao Danúbio, estão a ameaçar a sobrevivência de centenas de espécies, revelou ainda a AFP.

De acordo com um relatório publicado antes da cimeira,ČTK,kar / 30 março 2026 09:23 GMTEdição e Tradução / Joana Bénard da Costa