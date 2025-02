Costa assegura empenho da UE a João Lourenço quando Angola se prepara para presidir à UA

"Foi um prazer falar com o Presidente de Angola, João Lourenço. Reafirmei o empenho da UE em intensificar as nossas relações bilaterais e expressei os meus melhores votos a Angola no momento em que se prepara para assumir a presidência rotativa da União Africana dentro de alguns dias", escreveu António Costa, numa publicação na rede social X.

Na mensagem, publicada em inglês e português no final da chamada telefónica, António Costa disse ainda "aguardar com expectativa a cimeira bilateral UE-UA ainda este ano".

O Presidente angolano, João Lourenço, vai assumir a presidência rotativa da UA durante a 38.ª sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo deste organismo, prevista para 15 e 16 de fevereiro.

João Lourenço já veio dizer que instabilidade política, guerras e terrorismo são fenómenos que travam o desenvolvimento socioeconómico de África, garantindo diálogo para a pacificação do continente durante a presidência angolana na UA.