Costa saúda "grande passo" para adesão de Montenegro à UE

"Parabéns a Montenegro - hoje demos um grande passo rumo à vossa adesão à União Europeia. A decisão de criar o Grupo de Trabalho para redigir o novo Tratado de Adesão é um marco fundamental", escreveu António Costa numa publicação na rede social X.

O antigo primeiro-ministro português destacou que, "pela primeira vez desde 2013, a UE inicia o processo para o próximo alargamento".

Os embaixadores dos Estados-membros junto da UE aprovaram a criação de um grupo de trabalho para elaborar o futuro Tratado de Adesão de Montenegro.

"A presidência cipriota trabalhou intensamente para garantir que o grupo de trabalho pudesse ser criado o mais rapidamente possível, especialmente tendo em conta o trabalho técnico moroso que precisa de ser concluído antes do início efetivo da redação do Tratado de Adesão", explicou fonte oficial da atual presidência rotativa do Conselho da UE, ocupada por Chipre.

"Estamos confiantes de que isto enviará um sinal forte de que a adesão está ao alcance dos parceiros do alargamento", adiantou a mesma fonte.

Chipre, que ocupa este semestre a liderança rotativa da UE, colocou o alargamento como uma das prioridades.

António Costa já havia manifestado a ambição de que Montenegro fosse o 28.º país da UE em 2028.

O processo de adesão de Montenegro à UE tem sido gradual e exigente, envolvendo reformas profundas nas áreas do Estado de direito, economia e governação democrática.

Desde que iniciou negociações formais em 2012, o país tem trabalhado no alinhamento da legislação com o acervo comunitário, abrindo e negociando diversos capítulos temáticos.

Persistem, porém, desafios ligados à corrupção, à independência judicial e à liberdade de imprensa.

O alargamento é o processo através do qual os países aderem à UE após o cumprimento de um conjunto rigoroso de critérios políticos, económicos e jurídicos.