Costa vincula a paz à "vitória da Ucrânia" sobre a Rússia

, afirma António Costa na entrevista publicada esta segunda-feira pelo diário.“A paz é uma vontade universal, mas”, defende o chefe do Executivo, que chama a atenção para o facto de o país invadido a 24 de fevereiro de 2022 pelas forças russas ter demonstrado “unidade nacional”.“A Ucrânia não capitulou em duas semanas; pelo contrário, conseguiu mobilizar o seu povo e uma grande frente internacional contra a Rússia. Mesmo que haja maior ou menor convicção dos que olham para esta guerra fora da Europa, a verdade é que, de cada vez que há uma votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, o isolamento da Rússia é claríssimo”, aponta o primeiro-ministro., completa.

António Costa manifesta, nas páginas do Público, a disponibilidade de Portugal para trabalhar em alguns dos pontos estabelecidos pela Ucrânia como condições para a paz.

Costa recorda que “Kiev apresentou um plano em dez pontos, com as condições para a paz, à comunidade internacional, que convidou a associar-se”.. Esta guerra tem de ser um caminho para a paz e não uma via eterna para um conflito permanente”, acrescenta.





O governante elogia o trabalho que tem sido feito por parte dos países da União Europeia para superar os efeitos da guerra na economia. Mas reconhece o desgaste, que, no entanto, considera “natural”.“Creio quee, de cada vez que chegam à caixa do supermercado,”, admite.

"Economia de guerra"



Costa propugna ainda que,“Estamos a falar de uma dependência de cerca de dois terços do gás natural importado da Rússia e, em menos de um ano, conseguiu libertar-se dessa dependência. Um país como a Alemanha, ao qual tantas vezes é apontado o dedo, teve a coragem de tomar uma decisão que eu gostava de saber quantos países teriam a coragem de tomar: depois de ter investido milhares de milhões de euros na construção do Nord Stream 2, quando já estava em fase de testes, ter decidido que não entrava em funcionamento, nem agora nem nunca”, faz notar.O primeiro-ministro considera necessária uma reforma profunda para o alargamento da União Europeia,. Pelo que o debate sobre essas novas adesões tem que ser sério, para não frustrar, insiste António Costa, as expectativas dos candidatos.