Covid-19. Apenas uma minoria das pessoas na UE teve reações adversas

De acordo com a Agência Europeia do Medicamento, perto de 6.500 dessas reações resultaram na morte dos pacientes.



Foram também detetadas 231 mil reações adversas à vacina da Astrazeneca e perto de 1.400 mortes num universo de 69 milhões de doses.



Outras 124 mil foram comunicadas entre as 103 milhões de vacinações realizadas com a vacina da Moderna.



Também a vacina da Janssen gerou 35 mil comunicações de reação adversa, num universo de 18,7 milhões de doses administradas. 254 foram fatais.