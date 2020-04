Covid-19 Brasil. Favelas do Rio de Janeiro estão a ser desinfestadas

No Brasil, a Câmara do Rio de Janeiro resolveu fazer desinfestações nas comunidades nas favelas, a primeira foi na Rocinha, depois do anúncio da morte dos primeiros moradores da maior favela do Rio. Perto da Rocinha outra imagem impensável, o Hotel Copacabana Palace fechado pela primeira vez em quase 100 anos. A reportagem é do correspondente da RTP no Brasil, Pedro Sá Guerra.