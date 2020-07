Covid-19. Distribuição de cloroquina a indígenas motiva investigação

Segundo o MP, as denúncias recaem sobre a atuação interministerial da Fundação Nacional do Índio (Funai), Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) e Ministério da Defesa no combate à pandemia de covid-19 nas terras indígenas de Roraima.", refere o MP em comunicado., e que tem sido amplamente defendido pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, no combate à pandemia.O MP também expressou preocupação em relação às declarações do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, que esta semana afirmou que a pandemia "está controlada" na Terra Indígena Yanomami, assim como com a "ausência de qualquer medida de proteção territorial na operação que supostamente procura enfrentar a disseminação da covid-19, cujo principal fator de risco é o garimpo ilegal".Fernando Azevedo e Silva causou polémica na quarta-feira, ao negar que os indígenas da etnia Yanomami estejam ameaçados pela covid-19.Já o MP exigiu ainda que o governo elabore um plano de emergência que monitorize aquelas terras e de combate às infrações ambientais.", indicou o MP.A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil, informou na quinta-feira que 166 indígenas morreram e 7.198 foram infetados pelo novo coronavírus, desde o início da pandemia.

Contudo, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organização que coordena a luta dos povos originários pelos seus direitos, esses números são bem superiores, com a organização a apontar 10.341 casos de infeção e 408 óbitos.







Juiz dá 48 horas para presidente do Brasil se manifestar sobre proteção a índios







Um juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro deu 48 horas ao presidente, Jair Bolsonaro, para que se manifeste no âmbito de uma ação na qual se pede que o governo proteja indígenas face à covid-19.



Além de Bolsonaro, o magistrado Luís Roberto Barroso concedeu o mesmo prazo para que o procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, e o advogado-geral da União, José Levi, que defende o executivo em processos judiciais, se manifestem sobre o tema.