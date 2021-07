Covid-19. EMA insiste na importância da vacinação completa e alerta para variante Delta

as duas doses das vacinas contra a Covid-19, como a Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) ou Vaxzevria (AstraZeneca), são necessárias para uma adequada proteção contra a variante Delta. Andrea Neves, correspondente da Antena 1 em Bruxelas “Provas preliminares sugerem que, como a Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) ou Vaxzevria (AstraZeneca),

“A Agência Europeia do Medicamento (EMA) e o Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças (ECDC)”, lê-se num comunicado enviado à imprensa.Para a EMA, a adesão ao esquema de vacinação recomendado é “vital para que se possa beneficiar do mais alto nível de proteção contra o vírus”. E, conforme a variante Delta se vai espalhando, aumenta “a importância de completar o número de doses recomendadas”.





A EMA frisa que a vacinação é “particularmente importante” num momento em que a variante Delta do SARS-CoV-2 continua a alastrar-se pelo mundo. Para a agência europeia, é essencial “proteger os cidadãos, especialmente aqueles em risco de doença severa”.

Delta pode representar 90% dos casos na UE até final de agosto

A variante Delta, que teve origem na Índia, está a “espalhar-se rapidamente na Europa e poderá interferir seriamente com os esforços para controlar a pandemia”, alerta a EMA no mesmo comunicado, adiantando que, a primeira grande variante a causar preocupações na UE”.Além disso, a estirpe originária da Índia poderá estar associada a um, acrescenta o comunicado.O Centro Europeu para o Controlo e Prevenção de Doenças estima que,dentro da União Europeia. Por essa razão, é agora fundamental que “os países acelerem os seus programas de vacinação, incluindo a inoculação de segundas doses quando recomendado”.Apenas desta forma poderá atingir-se a imunidade de grupo e evitar-se oportunidades para o aparecimento de novas variantes, frisa a EMA.

Vacinação com doses diferentes entre as possibilidades

Uma das sugestões da Agência Europeia do Medicamento aos Estados-membros é que “adaptem as suas estratégias”, nomeadamente no que diz respeito, com base na situação epidemiológica em cada país.Outra adaptação possível é o uso de uma vacina diferente para a segunda dose. “Por exemplo,”, explica a EMA.“Há sólidas bases científicas que indicam que esta estratégia é segura e eficaz quando aplicada à vacinação contra a Covid-19. O uso de uma estratégia de vacinação heteróloga pode permitir às populações que fiquem protegidas mais rapidamente e que se faça melhor uso dos fornecimentos de vacinas disponíveis”.A pandemia de Covid-19 causou, até ao momento, mais de 187,7 milhões de infeções por todo o mundo, das quais cerca de quatro milhões resultaram em vítimas mortais., com 4.153 novos casos.