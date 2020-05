Covid-19. Estados Unidos com 2.333 mortos nas últimas 24 horas

Estes novos óbitos, registados até à 1h30 desta quarta-feira em Lisboa e a mesma hora na véspera, elevam para 71.022 o número de vítimas mortais desde o início da epidemia no país, o mais afetado pela covid-19 no mundo, de acordo com os dados oficiais.



Na terça-feira, os Estados Unidos tinham registado 1.015 mortos, no balanço diário mais baixo em um mês.



Os Estados Unidos registam também o maior número de pessoas infetadas com a doença, com mais de 1,2 milhões de casos identificados.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 256 mil mortos e infetou quase 3,6 milhões de pessoas em 195 países e territórios.



Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.



Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.