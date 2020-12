Covid-19. EUA com 1.110 mortos e mais de 181 mil casos nas últimas 24 horas

De acordo com os números contabilizados pela instituição norte-americana até às 20h00 de domingo, hora local (1h00 desta segunda-feira em Lisboa), o país acumulou mais de 14,7 milhões de casos desde o início da pandemia, contando ainda 282.231 mortes.







O mais recente balanço representa uma diminuição em relação aos últimos dias, depois de os Estados Unidos terem registado recordes sucessivos no número diário de infeções.No sábado, o país contabilizou 229.859 novos casos da doença, depois de no dia anterior ter registado 225.594 infeções.Os Estados Unidos são o país com mais mortes provocadas pelo novo coronavírus SARS-Cov-2, responsável pela covid-19, e também com mais casos de infeção confirmados (14.748.838).A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.529.324 mortos resultantes de mais de 66,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.