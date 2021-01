Covid-19. EUA registam 2.109 mortos e 198.477 casos em 24 horas

Espera-se que o país quebre a barreira das 400.000 mortes entre segunda-feira e terça-feira.O estado de Nova Iorque continua a ser o mais duramente atingido pela pandemia com 40.993 mortes, da Califórnia com 33.551.Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.022.740 mortos resultantes de mais de 94,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.