Covid-19. Malta pede à União Europeia que dê ajuda humanitária urgente à Líbia

Para além da pandemia do novo coronavírus, cuja verdadeira dimensão ainda se desconhece em muitos países, a pandemia não fez calar as armas na Líbia e há muitos milhares de refugiados em campos sobrelotados.



O jornalista Nuno Moura Brás conta como o chefe da diplomacia de Malta chama a atenção para um contexto que tem todas as condições de desastre humanitário.