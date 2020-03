Covid-19. Portugueses retidos em Cabo Verde

Ao início da noite de terça-feira, dois aviões da TAP partiram de Lisboa para as ilhas cabo-verdianas do Sal e de Santiago (Praia), transportando várias dezenas de cabo-verdianos em voos de repatriamento – os únicos autorizados por Cabo Verde devido à pandemia da covid-19 – para o arquipélago.



Regressaram durante a madrugada com centenas de portugueses que já tinham bilhete na transportadora aérea nacional e que viram os voos na TAP cancelados, face à proibição de voos internacionais decretada na semana passada pelo Governo cabo-verdiano.



Também na última noite a TAP divulgou que realizou voos para Cabo Verde e para Angola, “missão com o objetivo de trazer de volta a casa e às suas famílias, mais de mil portugueses, e a levar carga médica e produtos alimentares para África”.



Para esta quarta-feira a transportadora referiu que está previsto um voo semelhante para a Guiné-Bissau e no dia seguinte para São Tomé e Príncipe.



Cabo-verdianos de regresso



No sentindo inverso, 139 passageiros cabo-verdianos chegaram à Praia no mesmo avião, num voo de repatriamento organizado pelo governo de Cabo Verde.



À chegada, adultos e crianças foram transportados de imediato para os três hotéis providenciados pelo Governo para cumprirem o período de quarentena obrigatória, previsto no plano nacional de contingência em vigor no país.



Cabo Verde registou até ao momento três casos da Covid-19, doença provocada por um novo coronavírus, todos localizados na ilha da Boavista, um dos quais resultou, segunda-feira, em óbito, um turista inglês de 62 anos.