Covid-19. Presidente do Conselho Europeu de Investigação demite-se e critica UE

Numa declaração publicada pelo, Mauro Ferrari anunciou a sua demissão, explicando que tomou esta decisão depois de ter visto a sua proposta negada por Bruxelas. O presidente do Conselho Europeu de Investigação – organismo científico da União Europeia criado para financiar os melhores cientistas europeus – propôs a criação de um programa científico de larga escala para combater a pandemia., afirmou Mauro Ferrari. "Cheguei ao CEI como um fervoroso defensor da UE [mas] a crise do Covid-19 mudou completamente as minhas visões, embora continue a apoiar com entusiasmo os ideais de colaboração internacional", acrescentou.Ferrari, que se encontrava no cargo apenas há três meses, explicou no comunicado que as divergências com a Comissão Europeia tiveram origem logo no início de março, "quando ficou evidente que a pandemia seria uma tragédia de proporções potencialmente sem precedentes". Foi nessa altura que o cientista apresentou a sua proposta a Bruxelas.“Eu pensei que em um momento como este, os melhores cientistas do mundo deveriam receber recursos e oportunidades para combater a pandemia, com novos medicamentos, novas vacinas, novas ferramentas de diagnóstico, novas abordagens dinâmicas comportamentais baseadas na ciência, para substituir as intuições frequentemente improvisadas dos líderes políticos”.A sua proposta acabou por ser rejeitada por unanimidade pelo conselho científico da instituição europeia. Na carta, Ferrari acrescenta que a desilusão foi “parcialmente aliviada” quando a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, requisitou a sua opinião sobre como lidar com a pandemia. No entanto, Ferrari explica que foi criada uma “tempestade política interna”.. A proposta foi passada para diferentes camadas da administração da Comissão Europeia, onde acredito que se desintegrou com o impacto".

“Perdi a fé no próprio sistema”

Ainda no comunicado, o cientista italo-americano explica que as motivações que o levaram a concorrer para este cargo foram “esmagadas por uma realidade muito diferente” nos três meses em que assumiu o cargo.disse Ferrari.declarou Ferrari. “Agora é hora de voltar à fronteira, às linhas da frente do combate à Covid-19, com recursos e responsabilidades verdadeiros, longe dos gabinetes de Bruxelas, onde as minhas capacidades políticas são claramente inadequadas”, concluiu.